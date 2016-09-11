美雷根號核動力航母將參與韓美海上演習
南韓軍方當局今天透露，美國海軍雷根號核動力航空母艦（CVN-76）將參加韓美兩軍10月10日至15日在南韓西部和南部海域舉行的海上聯合演習。
南韓「聯合新聞通訊社」指出，在黃海和濟州以南海域進行的航空母艦攻擊群演習，將集中演練在非常時刻精確打擊包括北韓最高指揮部在內的核心設施，對不斷挑釁的北韓釋放強烈的警告信號。
據報導，尼米茲級核航母「雷根號」艦長333米，排水量10.2萬噸，甲板面積1800平方公尺，相當於3個足球場大，可容納80多架飛機。因能夠快速投送足以匹敵尋常小國全部空軍力量的空戰力量，「雷根號」有「會走動的軍事基地」之稱。
「雷根號」的艦載機有F/A-18超級大黃蜂戰鬥機、EA-6B電子戰飛機、E-2C預警機等，裝備4部借助反應堆高壓蒸汽推動飛機起飛的彈射器。
「雷根號」隸屬於美國海軍第7艦隊，將作為旗艦率第5航母攻擊群到南韓參與演習。
「雷根號」去年10月也曾參加南韓海軍的海上閱兵「觀艦式」，並參與在南韓東部海域舉行的韓美聯合演習。美國再次向南韓派遣這一具有廣泛破壞力的戰略武器，旨在彰顯一旦北韓發動新的挑釁，將嚴懲不貸的決心，並以實際行動重申將在南韓處於危機時出動戰略武器施以援手的協防承諾。
另外，美國還將陸續向朝鮮半島出動B-2隱形轟炸機等戰略武器，以展現對北韓的威懾力。南韓軍方表示，北韓進行第5次核子試驗後，核威脅成為現實，韓美兩國將提高摧毀北韓核心設施能力，形成高度威懾。1050911
(中央社)
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