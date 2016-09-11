以殘助殘 口足畫家高淑專獻愛
口足畫家高淑專因脊椎損傷曾想放棄一切，後來從畫畫找到人生的另外出口，闖出一片天，她昨晚出席一場脊椎損傷美人及鬥士選拔愛心餐會，當場獻藝捐畫義賣，全數捐出獻愛。
這項愛心餐會在高雄寒軒陽明店舉行，高淑專以口揮筆作畫，用嘴巴一筆一畫勾勒出自己的彩色人生；她並現身說法「以殘助殘」，分享走出脊椎損傷陰霾的心路歷程，
高淑專作畫過程中，不停地播放文創鬼才NiNi的心靈音樂「聽見尼婭之歌」，洋溢著感人肺腑的音符，高淑專共捐出8幅畫作，義賣所得全數作為脊椎損傷美人及鬥士選拔大會經費。
高淑專表示，她原本是名專業美容師，月入新台幣10幾萬元，25年前一場車禍導致脊椎損傷，手腳從此無法正常擺動，生活也要倚賴別人照顧，只能以輪椅代步。
她又說，當時兩個小孩還小，前夫把兒女丟下，還留下上百萬負債一走了之，她曾一度想自殺，但後來為了孩子最後還是走出傷痛，在畫畫中找到另片天地。
她說，自從學畫畫以來，便開始去注意周遭的人、事、物、靜物和動物，對生活有更深入的觀察與體驗。每天沉浸在畫畫的世界裡，生活過得比以往更充實，「很享受畫畫帶來的喜悅與肯定」。
她希望，自己的奮鬥故事能協助許許多多受傷的心靈找回自己，進而讓脊椎損傷朋友與愛心人士心手相連向前走，互相勉勵關懷迎向陽光。 1050911
(中央社)
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