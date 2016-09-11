中油汽柴油 明起價格不調整

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中油宣布，自12日凌晨零時起各式汽、柴油的價格均不予調整。(本報資料照片)

中油宣布，自明（12）日凌晨零時起各式汽、柴油的價格均不予調整，參考零售價格仍維持92無鉛汽油每公升22.9元、95無鉛汽油每公升24.4元、98無鉛汽油每公升26.4元、超級柴油每公升20.4元。

最近一週因沙俄兩國能源部長發表穩定油市合作聲明、美國商用原油庫存因颶風來襲大幅減少、8月石油輸出國組織(OPEC)產量續創歷史新高等因素，國際油價呈現漲跌互見格局。

中油公司指出，本週調價指標7D3B週均價為每桶45.29美元，較前週44.87美元，上漲0.42美元，新台幣兌美元匯率升值0.346元，國內油價依公式計算結果，汽、柴油價格均不調整。

(集團連線報導)