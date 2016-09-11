美網》一年2冠成球后 可貝兒：完成兒時美夢

新科球后可貝兒高舉美網女單冠軍。(美聯社)

繼「玉羅剎」葛拉芙後第２位德國球后，可貝兒11日6比3、4比6、6比4拍落捷克女將普利斯可娃，捧起年度同時也是生涯第2座大滿貫賽金盃，可貝兒不禁嘆道，「一年內能贏下2座大賽冠軍，這絕對是我生涯最棒的一年。」

去年美網可貝兒世界排名還未跨過10門檻，排名第11，相隔一年，可貝兒先在澳網擊敗前球后小威廉絲高捧生涯首座大賽冠軍，法網失利後捲土重來，溫網亞軍，美網再度捧冠且一舉成為新科球后。

新科球后可貝兒親吻生涯第2座大賽冠軍。(美聯社)

可貝兒也成為公開年代以來，史上第4位同年3度闖進大賽決賽選手，她在球場下的努力沒有少，28歲的她是首登球后年齡最長球員，維持體能狀態一直是她的課題，「妳不會希望自己在場上，還要擔心體力是否能撐3盤，我想這是很大的信心來源。」

除了維持體能，經歷2015年的教訓，可貝兒團隊改變打法，轉為更具侵略性，果然在澳網收到成效，儘管法網一度被關注壓得喘不過氣，可貝兒以正面力量激勵自己，包括此役第2盤遭普利斯可娃扳平時相同，「我告訴自己保持正向，並回憶在澳網決賽的過程，相信自己，並停止負面想法。」

球后對可貝兒而言意義深重，「當我還是小孩，總是夢想著有天成為世界第1、贏得大滿貫冠軍。這一切都在今年美夢成真，我會盡可能享受場上場下的每一刻。」

(中時電子報)