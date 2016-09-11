NBA》這麼不想要？湖人提兩方案交易羅素

湖人後衛羅素(左)再次陷入將被交易出去的傳言當中。(美聯社資料照)

看來湖人已對去年榜眼羅素完全失去耐心！美媒11日爆料，湖人打算提出兩種交易方案，交易籌碼都有羅素在內，其一是跟巫師討論交換沃爾的可能性，其二則是跟爵士換回內線長人戈貝爾，湖人就是想盡辦法要把羅素換出去就對了。

羅素上季場均13.2分、3.4籃板及3.3助攻還算不俗，甚至到了今年休兵期，他也正常訓練維持狀態，積極程度令人讚賞，不過重點在於上季他爆出偷拍風波，也跟隊友相處出了問題，最近更陷「偷吃」緋聞，場外狀況早讓湖人受不了。

所以湖人想要趕緊把羅素這顆「不定時炸彈」交易出去的心情可想而知，尤其是最近也傳沃爾妒忌隊友畢爾簽下高薪合約，弄到巫師內部產生不合聲浪，或許讓沃爾與羅素換個環境，兩人才能找到真正可讓各自發揮的空間也說不定。

(中時電子報)