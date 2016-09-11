高教改革怎麼走 教長潘文忠與公民對談

教長潘文忠（前排中）與公民合影。（黃世麒攝）

教育部長潘文忠。（黃世麒攝）

青平台基金會董事長、高等教育改革論壇推動委員會委員邱俊榮分析，高教在台灣所面臨的困境與挑戰。（黃世麒攝）

教育部長潘文忠11日出席「高等教育改革分區論壇」台北場，聽取社會公民對高教發展方向與資源分配議題的建言。

潘文忠日前曾表示，大學評鑑指標朝「簡化」檢討，避免太多一致化的規範，進而讓各校能發展出自己的特色。並指過去評鑑指標常遭批評，例如研究型大學太偏重研究等。未來簡化評鑑指標，就是希望「大學不要太類似」，各校能多元發展，學生也有更多元的選擇。

(中時)