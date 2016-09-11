最後5洞抓4鳥 強森BMW賽仍一馬當先

強森強拉尾盤，保持領先3桿優勢。(美聯社)

儘管前13洞打完一度被追到只領先1桿，但賽前換新推桿的美國名將強森，最後5洞再靠精準推桿抓下4隻小鳥，不僅將領先差距拉回出發前的3桿，並靠第3輪的68桿(-4)，以總桿198桿(-18)繼續在聯邦盃第3戰BMW錦標賽保持領先。

凱西尾盤抓鳥攻勢不及強森，決賽輪爭落後3桿逆轉勝。(美聯社)

英格蘭好手凱西第3輪打到第13洞成績-2，曾將落後差距拉近到只差強森1桿，但最後5洞只抓到2隻小鳥，比不上強森拉尾盤的4隻小鳥，最終回到出發前原點，仍然落後強森3桿，以201桿(-15)位居第2，他賽後說：「如果他(強森)明天(決賽輪)打的跟今天一樣，根本就追不上他。」

強森第3輪前13洞只打出2鳥2柏忌平標準桿，直到最後5洞才恢復前兩輪67、63桿水準，第14洞抓到10呎1推小鳥後，第15、16洞再進帳2鳥，第18洞以18呎1推抓鳥結束這輪，把領先差距擴大到3桿。

強森目前聯邦積分榜排名第3，落後排名第1的同胞瑞德860分，如果12日決賽輪奪冠，將獲得2000分，可望躍居排行榜首。

排名第3的霍姆斯，決賽輪仍有搶冠希望。(美聯社)

暫居聯邦積分榜第42的美國選手霍姆斯，第3輪同樣交出68桿，以落後4桿的202桿(-14)位居第3，另1位美國選手卡斯楚第3輪失常打出74桿，以204桿(-12)退居第4，決賽輪預料是暫居前4選手爭冠局面。

里約奧運銅牌得主美國好手庫查與澳洲名將史考特，同以落後7桿的205桿(-11)並列第5，雖仍有爭冠希望，但庫查自認機會不大。世界第4美國新生代高手史畢斯、「球王」澳洲名將戴伊，分別落後10桿與13桿並列第9與並列第21，篤定無緣此戰冠軍。

(中時電子報)