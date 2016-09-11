要求內閣改組 國民黨：黨團大會討論
中國國民黨文化傳播委員會主委周志偉今天說，民調顯示民眾不滿意蔡政府表現，國民黨團書記長江啟臣表達朝野一起要求內閣改組或發動倒閣，待明天黨團大會交換意見，形成立場。
周志偉上午受訪表示，蔡政府上任已經3個月，不管是內政、民生、經濟等各方面表現都很糟糕，從近期公布的多家民調資料可以看出，民眾不滿意蔡政府表現。
他說，民調數據也顯示，不管是總統蔡英文或行政院長林全的民調都進入死亡交叉，獨派甚至不滿林全表現，傳出要求撤換林全。
周志偉指出，國民黨立法院黨團書記長江啟臣表達，朝野一起要求內閣改組或發動倒閣，相信明天黨團大會進一步交換意見後，會形成國民黨立場。1050911
(中央社)
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