菜園射手曾隆煇 放出心得力拚帕運

中華隊射箭好手曾隆煇靠著在媽媽的菜園裡練習進軍帕運，他在經過多年比賽後，逐漸悟出「放」的心境，這次他要用最「鬆」的心情，在帕運力拚佳績。

曾隆煇2004年首度參加帕運，2008年北京帕運、2012年倫敦帕運他兩度摘下銅牌，這次的里約帕運是他連續參加的第4次帕運。

多年前曾隆煇因為一次工地意外導致半身癱瘓，這讓他一度想不開的直嚷，「如果這輩子只能這樣坐輪椅，我就要去跳樓了」，在妻子及家人的鼓勵下，他逐漸走出陰霾，1998年認識教練李嘉慈後，意外開啟人生另一段新的樂章。

曾隆煇在2000年左右開始接觸射箭，他說，一開始只是為了打發時間，後來在一些比賽奪牌，讓他開始產生信心，也逐漸射出興趣，這才開始認真練習射箭。

2002年釜山亞運是曾隆煇第一次參加亞帕運，當時他的成績排在後段班，雖然結果並不理想，但能出國比賽讓他很開心，這也間接成為他後來不斷爭取成為國手的動力之一。

釜山亞帕運之後，曾隆煇決定繼續射箭的路，一開始跟人商借廣場練習，或是借用人家的鐵皮屋做室內或夜間的訓練，北京帕運奪銅後，他為了增加訓練的時間，特地改在媽媽的菜園練習，「在自己家的地比較方便，唯一要注意的，是得避開媽媽種菜的時間」，曾隆煇打趣得說。

曾隆煇能有今天的成就，其實必須歸功教練，他說，教練是選手出身，知道怎麼射箭，也很用心在栽培身障的選手，尤其像他就是積極性不夠、突發狀況又多的選手，教練卻總能找到方法跟他溝通，更難能可貴的是，教練很用心在學習新知，不斷鑽研不同訓練方式的優缺點，讓他也跟著學到新的東西，對他來說幫助很大。

回想這些年參賽的經驗，曾隆煇說，當年參加馬來西亞世界盃時，由於不知道比賽也是雅典奧運資格賽，在沒有壓力的情況下射下銀牌，是他生涯最佳成績，倫敦帕運時教練帶他四處去玩，在徹底放鬆、沒有緊張感情況下，他在排名賽射出650分，一舉打破大會紀錄。

曾隆煇說，這些年比賽下來，他深深覺得爭取獎牌這種事，就是「放手就給你，想要就不給」，就像射箭一樣，手放開了箭才能射出去，懂得「放開」成績才能推得上去。1050910

(中央社)