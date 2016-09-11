韓女星自曝隆乳 反問主持人：看來像真的？

韓女星Jessi坦承本身有整型。(圖/取材自達志影像)

韓國女歌手Jessi因為參加綜藝節目《Running man》，在節目中直白灑脫的個性，讓她廣受粉絲喜愛，對於藝人敏感的整形話題，她更是大方承認鼻子與眼睛有動刀，不過日前上節目時竟突然自曝有隆胸，讓在場主持人以及來賓都嚇傻了。

Jessi 日前上韓國綜藝節目《Happy Together 3》，在錄影過程自曝胸部是做的，突如其來的爆料讓主持人當場愣住，但似乎眼見沒人相信她說的話，竟追問主持人「我的胸部看起来像真的嗎」，主持人驚慌表示確實被嚇傻了，並急忙離開座位關上攝影棚大門，疑似擔憂Jessi隆胸消息外洩。

對於常被網友批評「胸部看起來像假的」，Jessi也大方坦承既然都隆胸了，也不想再隱瞞事實，甚至還爆笑提問現在誰沒整過型，據悉唱片公司曾阻止她談論整型話題，但她覺得這才是最真實的她，沒什麼好避諱不談的，自然不做作的個性也讓網友大讚。

(中時電子報)