婚後不忘「老情人」 林心如甜祝蘇有朋生日快樂

11日蘇有朋生日，林心如獻祝福。(圖／翻攝自林心如微博）

林心如和蘇有朋是多年好友，麻吉程度常被粉絲拱「在一起」，11日是蘇有朋43歲生日，林心如沒有因為結婚就忘了昔日緋聞對象，在微博PO文甜祝「大頭哥哥～生日快樂」，深厚友誼令人羨慕。

雖然林心如PO出舊照替蘇有朋慶生，但她仍不忘發文寫下：「大頭哥哥～～什麼都不說了...生日快樂」，粉絲見狀除了羨慕他們之間深厚友誼外，也頻催促蘇有朋快點找到幸福，還要林心如快幫「大頭哥哥」找對象。

林心如7月才和霍建華舉行完世紀婚禮，日前兩人婚後首度合體，終於大方承認懷孕喜訊，體貼的霍建華直言希望老婆多休息，別累壞身體，至於生男還是生女，他也笑回都好啦。

(中時電子報)