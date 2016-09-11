台聯：台灣不需要被當成統戰工具的陸客
台灣團結聯盟今天說，中國大陸觀光客就是中國大陸以商逼政、以經促統的工具，「用來當作統戰工具的中國觀光客我們最不需要」，並呼籲台灣觀光業者轉型，不再依靠廉價陸客團。
陸客來台人數減少，觀光業者明天發起「百萬觀光產業自救會大遊行」，台聯今天早上舉行記者會，譴責中國大陸以商逼政，並呼籲觀光產業轉型。
台聯組織部主任張兆林說，明天上街的多是以觀光一條龍的業者居多數，這是活生生中國大陸以商逼政戲碼在台灣上演，台聯強烈譴責且表示憤怒，台灣要拒絕這戲碼，確保台灣主權安全和人民尊嚴。
張兆林說，總統蔡英文的政府要有所回應，拒絕大陸以商逼政這種可惡的行為，他也譴責政務委員張景森說「陸客是我們最需要交的朋友」，指出陸客是大陸以經促統的工具，「用來當作統戰工具的中國觀光客我們最不需要」，他也批評觀光局要去大陸攬客是「頭殼壞去」。
張兆林呼籲觀光業趕快轉型，不要依靠政府補助款，「共產黨說，蔡政府不承認九二共識就要終止交流，完全肯定和支持共產黨，這是台聯第一次支持共產黨主張，說到要做到，趕快終止交流。」他說，台灣人不會真的歧視大陸人，中國大陸要台灣人善待大陸人，要尊重台灣是主權獨立國家。
前台聯立委周倪安說，在前總統馬英九執政那幾年，觀光人數每年以100萬人次成長，但近3年每個人消費額卻是減少的，2015年人均消費是207.87美元，之前約在220多美元，陸客來更多，所做的消費沒有增加。
周倪安呼籲觀光產業要努力轉型，不是接零團費或廉價的陸客團；政府對於要不要補助業者，要有評估報告，而各景點消化量是不是有這麼大，也要請政府評估；此外，這幾年有許多沒經過培訓的導遊在執業，現在政黨輪替了，政府要更認真評估，因為這影響到有合格證照的導遊領隊工作權。1050911
(中央社)
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