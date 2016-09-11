林依晨愛運動 苦練路跑卻一直被勸退
藝人林依晨今天出席路跑活動，擔任鳴槍嘉賓，平常喜歡游泳、瑜伽和潛水，她說之前為了參加路跑也曾經苦練過，但怕引起騷動，一直被勸退。
第6屆SEIKO Super Runner城市路跑賽今天清晨在總統府前廣場舉行，有1萬4000名跑者參加。
里約奧運國手何盡平去年以39分15秒獲得12.5公里男子組冠軍，過去5屆都是冠軍，不過這次因傷所苦、輕鬆參賽，最後拿下第3名成績。
12.5公里男子組冠軍是周廷印39分26秒，第2名李銘勝也跑出40分53秒的好成績。
12.5公里女子組由曹純玉以44分59秒抱走后冠，她最近去中國甘肅移地訓練，挑戰高海拔的低氧環境，目標11月的日本上尾半馬，挑戰明年世大運參賽標準1小時18分08秒。
同樣出征里約奧運歸國的長跑小將陳宇璿，今年跑出47分44秒，連續兩年拿下女子組第二名的好成績。
除了林依晨鳴槍之外，藝人姚元浩、主播簡懿佳也出席活動，姚元浩因為左腳韌帶受傷沒辦法上場比賽，在場邊為跑者打氣，而簡懿佳則是首度挑戰12.5公里。1050911
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。