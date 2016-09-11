林依晨愛運動 苦練路跑卻一直被勸退

藝人林依晨今天出席路跑活動，擔任鳴槍嘉賓，平常喜歡游泳、瑜伽和潛水，她說之前為了參加路跑也曾經苦練過，但怕引起騷動，一直被勸退。

第6屆SEIKO Super Runner城市路跑賽今天清晨在總統府前廣場舉行，有1萬4000名跑者參加。

里約奧運國手何盡平去年以39分15秒獲得12.5公里男子組冠軍，過去5屆都是冠軍，不過這次因傷所苦、輕鬆參賽，最後拿下第3名成績。

12.5公里男子組冠軍是周廷印39分26秒，第2名李銘勝也跑出40分53秒的好成績。

12.5公里女子組由曹純玉以44分59秒抱走后冠，她最近去中國甘肅移地訓練，挑戰高海拔的低氧環境，目標11月的日本上尾半馬，挑戰明年世大運參賽標準1小時18分08秒。

同樣出征里約奧運歸國的長跑小將陳宇璿，今年跑出47分44秒，連續兩年拿下女子組第二名的好成績。

除了林依晨鳴槍之外，藝人姚元浩、主播簡懿佳也出席活動，姚元浩因為左腳韌帶受傷沒辦法上場比賽，在場邊為跑者打氣，而簡懿佳則是首度挑戰12.5公里。1050911

(中央社)