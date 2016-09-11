黃興國被查 中共天津市委表態服從中央

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中共天津市委代理書記兼市長黃興國涉嫌嚴重違紀遭調查的消息昨天深夜公布，中共天津市委連夜開會通報中央這項決定，宣示天津「四套班子」和全市幹部堅決擁護和服從中央決定。

中共中央紀律檢查委員會10日晚間10時30分左右公布，黃興國涉嫌嚴重違紀，正接受組織調查。黃興國已代理中共天津市委書記職務超過20個月，擔任天津市長8年8個月。

天津日報報導，中共天津市委10日連夜召開常務委員會議和全市領導幹部會議，通報中共中央對黃興國涉嫌嚴重違紀進行組織調查的決定。會議由中共天津市委副書記王東峰主持。

會議指出，中共天津市委、市人大常委會、市政府、市政協領導班子和全市廣大幹部群眾「堅決擁護和服從中央決定」。

會議表示，中共中央作出調查黃興國的決定，體現中央從嚴管黨治黨的鮮明態度，表明中共堅決反對腐敗、懲治腐敗的堅定決心；各級領導幹部要深刻吸取黃興國涉嫌嚴重違紀的教訓，以此為反面教材，全面落實從嚴治黨的要求。

香港明報報導，黃興國毫無預警被查，「嚴重違紀」內容尚不清晰，而他在中共黨內所屬的派系引起了關注。

黃興國是浙江象山人且長期在浙江任職，因此有輿論將他歸入中共總書記習近平親信「之江新軍」之列。黃興國雖「代理」書記多年未獲扶正，外界仍認為他在官場地位穩固。

但從黃興國履歷可看出，他在習近平主政浙江時僅共事1年，反而與習近平在浙江的前任、1998年至2002年擔任中共浙江省委書記的現任大陸全國人民代表大會常委會委員長張德江交集較多。1050911

(中央社)