中秋烤肉配啤酒 一罐形同吞整碗白飯
中秋烤肉旺季，不少人吃肉愛配冰涼啤酒解膩，但營養師方晴誼今天提醒，啤酒就像是「液體麵包」，熱量高得嚇人，喝一瓶罐裝啤酒等同吞下整碗白飯。
萬芳醫院營養師方晴誼今天受訪時表示，日前有研究指出，若以小罐330cc啤酒計算，成年女性每天飲酒量不得超過1罐、男性不得超過2罐，否則恐增加健康風險。
方晴誼說，酒精進入體內後得透過肝臟解毒，本身就傷肝，另外因啤酒易利尿，容易增加腎臟負擔。
她也強調，啤酒形同「液體麵包」，1公克酒精就含有7卡熱量，以330cc、酒精濃度10%的罐裝啤酒為例，單是酒精的熱量就高達210卡，喝一罐幾乎等同吞下整碗白飯，若是加了糖、果汁調味，熱量更嚇人。
方晴誼說，一般人平均吃下7700卡熱量就會胖1公斤，中秋連假4天如果天天吃烤肉又喝酒，很容易就會胖上2、3公斤，建議吃肉一定要配蔬果，飲料方面可多選擇無糖綠茶、白開水較健康。（禁止酒駕，飲酒過量，有害健康）1050911
(中央社)
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