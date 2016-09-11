口湖鄉長補選 氣氛緊繃投票順利

我要評比

雲林縣口湖鄉第十七屆鄉長補選，今天登場，有4人角逐，綠營志在必得，然而無黨籍不甘示弱，選情緊繃，到上午11時為止，投票順利，下午4時結束投票後開票見真章。

口湖鄉前鄉長蔡永常涉及人頭冒領薪資，由雲林地方法院以圖利罪判刑，全案仍可上訴，蔡永常辭職捍衛清白，鄉長補選各家爭戰。

口湖鄉長補選有鄉民代表王溪邊、雲林縣議員林哲凌、蔡永常的縣議員女兒蔡孟真、前口湖鄉農會呂老乾等4名候選人，選舉人數2萬3806人。

民主進步黨徵召的林哲凌，面對3名無黨籍候選人，從黨中央、台中市長林佳龍、台南市長賴清德，到雲林縣長李進勇、立委蘇治芬、雲林縣黨部等全力輔選，展現志在必得企圖心。

今年總統大選後，民進黨在中央完全執政，但是地方基層選舉從屏東縣里港鄉長、彰化縣田尾鄉長到花蓮縣花蓮市長的補選結果，節節失利，口湖鄉長補選黨部傾力輔選以保戰績的心情，油然浮現。

林哲凌面對前鄉長女兒蔡孟真的不讓鬚眉、有農會系統實力的呂老乾、有漁會系統支持的王溪邊，誰也不遑多讓，選情緊繃，綠營能否在此役止血，傍晚揭曉。

投票到下午4時結束，口湖鄉選務人員表示，到上午11時為止，投票過程相當順利，預計晚間之前會有結果，補選可期圓滿結束。1050911

(中央社)