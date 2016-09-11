總統高雄參拜 盼大家支持讓國家進步

總統蔡英文今天在高雄市長陳菊及立委的陪同下參拜關公，蔡總統向支持者說，國家有很多問題要處理，需要一件一件來做，盼大家支持，讓國家進步，也讓轉型正義做成功。

蔡總統前往高雄市立殯儀館參加漢光演習4名殉職官兵聯合公祭，再轉往意誠堂參拜關公，立委管碧玲、劉世芳和趙天麟等人都陪同，還有百餘民眾來為總統加油打氣並和總統合照。

總統與熱情的支持者握手，合照，她致詞時表示，知道人民對新政府有很高的期待，盼新政府做好，可以照顧人民、國家進步、轉型正義做成功，也讓下一代年輕人有好的機會。

她說，很多事情要一件一件來做，開始有磨合期、團隊要磨合， 期盼支持的人民一起來幫忙，大家團結起來。

她指出，國家有很多問題要處理，希望支持者可以繼續支持，讓執政團隊可把國家做好、把政府做好，讓下一代知道這一代的人有在做事。

她說感受到鄉親對她的期待也為她加油，她希望中央、地方是一個團隊，政府和人民也是一個團隊，大家一起打拚。1050911

(中央社)