憂鬱男引廢氣自殺 警破車窗救人
41歲莊姓男子日前晚間11時許，駕車到新北市貢寮區西靈巖寺後方停車場，在車內引廢氣尋短，所幸瑞芳警分局和美所長王忠勇與澳底所警員劉天一及時發現，緊急敲打車門後，將他拖出車外，才未釀成憾事。
警方將他帶回派出所休息，員警一方面跟他聊天，想要聊解他為何自殺，一方面通知他太太前來，在聊天溝通的過程中，得知莊男憂鬱症發作，所以才會想做傻事。
莊妻趕到澳底所相當驚訝，因為從來沒有發生過這樣的事情，員警還提醒莊妻要將他送醫檢查，家屬表示近期將會至醫院治療，更感謝派出所員警即時救助她先生之生命，警方依規定填報新北市自殺防制通報關懷單，以防憾事再次發生。
瑞芳警分局強調，澳底、和美所經執行威力聯合服勤後，巡邏班次大幅增加，同仁執勤也相當認真落實，這次成功救護民眾生命，深獲家屬感謝，為警察人員樹立良好典範；並呼籲民眾應多注意身邊親友「沒有過不去的事情，只有過不去的心情」適時開導，找尋相關心輔資源求助如生命線1995、張老師1980等管道，勿因一時輕忽而發生憾事。
★珍惜生命，再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時)
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