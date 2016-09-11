神明繞境 警交通疏導順暢

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新北市瑞芳區青雲殿今（11）日舉行祈福繞境活動，警方交通疏導。（葉書宏翻攝）

新北市瑞芳區青雲殿今（11）日舉行祈福繞境活動，活動在上午7時30分開始，各式陣頭車15部、機車20部，於由青雲殿出發繞境瑞芳市區。新北瑞芳警分局為維護交通順暢，沿線路口規劃交管哨，確保行車順暢及安全，繞境活動圓滿完成。民眾對於警方執行交管勤務讚譽有加，不僅確保遶境活動順利，也維護一般駕駛的路權。

瑞芳分局交通組長李瑞彬表示，瑞芳區青雲殿位於基隆西側山麓下，與九份山城相互輝映，為世界最大奉祀神農大帝之廟宇，主祀神農大帝，是當地極重要之信仰中心之一，因此參與繞境祈福的人數與車輛對地方交通將是嚴峻的考驗。

遶境活動從上午開始，吸引數百名信眾參與，途經過九份老街時，引起外國觀光客注目與好奇。因分局交通組提前規畫，加上瑞芳地區各派出所交通疏導得宜，整場遶境活動雖然吸引大批信徒聚集祈福，對當地交通車潮與路況及遊客並未有影響，讓參與繞境的信眾都比起大拇指說讚。

(中時)