新市政中心重要幹道市政路自文心路至惠來路平啟動

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台中市市政路位於西屯區，向北連結台中市政府新市政大樓，南接七期重劃區，東西向銜接文心路與環中路，通勤族往來頻繁，長期輾壓造成路面凹凸。台中市政府建設局昨日開始執行市政路自文心路至惠來路總長0.85公里的道路刨舖作業，涵蓋區段內快車道，完成後將改善道路總面積約4萬平方公尺。

建社局指出，為配合都市整體景觀與道路環境品質改善，該局於今年2月先行完成市政路自惠來路至河南路，約0.37公里路平；9月將執行市政路自文心路至惠來路，約0.85公里路平專案。

因市政路有5個建案，建設局先行協調管線單位，協助各建案於路平專案執行前，進行民生管線預埋施工作業；此外，市政路也預先進行孔蓋下地作業，經查市政路人孔蓋數量計199處，孔蓋下地減少143處，調降率達71.8%。

建設局長黃玉霖說，在側溝齊平部分，該局改建市政路0.631公里的側邊L溝，並改善7處路口人行無障礙斜坡道，以1/12斜率緩坡銜接路面與人行道，配合抿石子鋪面，全面提升品質。道路抗滑標線係數也採用全國最高標準標線施工，以BPN65以上標線材料繪設，鋪設總面積達2,394平方公尺，提升機車族行車安全。

建設局強調，昨日進場辦理市政路快車道整修作業，考量瀝青鋪築交接線與整體平整度，這個案件將採用無接縫舖築方式執行，率先使用高速公路使用的雙舖裝機舖路，減少施工道路接縫，讓道路更加緊密壓實密合，希望讓洩水坡度、平整度與施工接縫等，在一次性全面施工鋪面控制下，達到高品質的要求。

黃玉霖說，市政路自河南路至環中路段，長約0.78公里路段，目前正由水利局進行汙水下水道工程，預計今年底完工；後續建設局將列入明年度路平計畫辦理，屆時將可完成市政路全路段路平計畫。

(中時)