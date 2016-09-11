莫蘭蒂是否登陸？ 氣象局：周二高壓是關鍵

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莫蘭蒂颱風路徑潛勢預報圖。（圖翻攝自中央氣象局網站）

今年第14號颱風莫蘭蒂 （MERANTI），未來強度會持續增強，各國皆預估會襲台，至於颱風是否會登陸以及登陸點為何處，氣象局表示周二（13日）是關鍵，是否侵台還要觀察它的路徑。

輕度颱風莫蘭蒂11日上午8時中心位置位於北緯 16.2 度，東經 135.7 度，以每小時25公里速度，向西北西進行。颱風中心氣壓 978 百帕，近中心最大風速每秒 28 公尺，瞬間之最大陣風每秒 35 公尺，七級風半徑 120 公里。

氣象局表示，莫蘭蒂侵台機率高，預測颱風及外圍環流在13日至15日，就會為台灣帶來降雨，依照目前路徑來看，最快13日就會發布海上颱風警報。至於颱風是否登陸及登陸點為何處，13日高壓影響颱風轉向會是關鍵。

依颱風目前預測路徑，周二將逐漸靠今台灣東南部，若高壓西伸幅度夠大，颱風就有可能繼續往台灣方向靠近。

氣象局表示，莫蘭蒂影響台灣的程度、時間目前變數仍多，關於預測路徑稍有修正，中央氣象局預報中心主任鄭明典表示，主要還是中心定位不是很明確，但是客觀預報指引的方向漸趨一致，他也提醒需要做防颱準備的民眾，多利用這幾天相對穩定的天氣，多注意最新動態。

(中時電子報)