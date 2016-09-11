澎公共事務論壇 期在地實踐
2016第一屆澎湖「公共事務管理與在地實踐」論壇，今天在澎湖生博館登場，由澎湖子弟發表7篇與澎湖發展相關議題的研究論文，期盼結合理論與實務，落實在地實踐，提供縣政發展的參考。
澎湖「公共事務管理與在地實踐」論壇，由國立中山大學校長鄭英耀主持，包括副縣長林皆興、中山大學公事所長郭瑞坤與中山大學澎湖碩士在職專班的畢業校友近50人與會。
出身澎湖的鄭英耀表示，會全力推動中山大學在澎湖開設的在職專班，希望畢業的校友，至少一人要找一人來研讀。
郭瑞坤表示，「公共事務管理與在地實踐」論壇，首度移師澎湖，透過澎湖在地子弟近年來，所提出澎湖發展的研究論文，發掘澎湖的問題，期盼理論與實務能改善落實，對澎湖發展具有正面意義。
林皆興認為，公共事務的論壇非常有意義，期盼公共事務的理論，可以實踐，尤其是所發表的議題，都與澎湖有關，並由在地人士來研究發表，對澎湖發展很有幫助，作為縣政建設的參考，達到落實學習實踐的目標。
「公共事務管理與在地實踐」論壇所發表的論文，包括近來最熱門的公務人員退休所得合理化改革、澎湖低碳島策略、澎湖颱風災害防備、澎湖地方財政自主、小校裁併校地利用、候選人形象與勝選因素和澎湖旅遊安全管理策略等7篇論文研究，都與澎湖未來發展有關。
國立中山大學公事所自民國88年首開澎湖公共事務碩士學分班，92年正式開設碩士在職專班，目前已有63名澎湖子弟取得公事碩士學歷，未來澎湖在職專班仍將開辦，並實施異地教學，培育更多的澎湖在地優秀人才。1050911
(中央社)
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