菲國涉毒亡魂 已直逼3000

我要評比

自菲律賓總統杜特蒂上任以來的2個多月間，菲國因涉毒而喪生的民眾，已接近3000人。

菲律賓警方最新報告顯示，從6月30日到9月10日，有1466名涉毒者在代號「雙槍管」掃毒行動中喪命，他們因拒捕而引發槍戰。

報告補充，另有1490名涉毒者被不明武裝分子「私下處決」，棄屍街頭，他們的身邊多留有「我是毒販」之類的紙牌。

警方發言人卡羅斯（Dionardo Carlos）說，警方在這段期間一共執行了1萬7389次的掃毒任務，除擊斃1466名毒嫌以外，還逮捕了1萬6025人。

另方面，有65萬9959名吸毒者以及5萬2568名毒販，或因擔心自身安危，因希望改過自新，而向警方投案，尋求戒毒。

由於被警方擊斃的毒嫌幾乎都未經法庭判罪，政府凌厲掃毒行動因此引發「法外殺戮」之議，人權組織、聯合國、美國都曾公開表示關切，新任總統杜特蒂因而與美國總統歐巴馬及聯合國秘書長潘基文發生齟齬。

在甫落幕的東南亞國家協會峰會暨相關峰會期間，杜特蒂與歐巴馬繼續相互嗆聲，杜特蒂強悍要求他國勿干預菲國內政，「掃毒將會繼續，會有更多毒嫌被殺」，歐巴馬則回應，掃毒應循合法程序進行。

雖然掃毒行動在外國人眼裏有違反人權疑慮，但在菲律賓國內，杜特蒂的民意支持率依然甚高。1050911

(中央社)