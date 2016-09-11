泰飛西安航班落地 機場忙捉老鼠

據《華商報》報導，10日清晨5時30分，西安咸陽國際機場出入境檢驗檢疫局工作人員，在由泰國直飛西安的一個航班的客艙內花了半個小時抓到一隻體長約15公分的活體老鼠。

在疏散完乘客後，機場人員開始在航空器內進行拉網式排查和抓捕。最後抓到老鼠的檢驗檢疫工作人員小楊說，整個抓捕過程大約半個小時，她在客艙的一個小角落裡發現了這隻老鼠，怯生生地瞪著眼睛，他們用粘鼠板布置在老鼠將要逃跑的出口，然後用一根小棍試圖驚動它，最終，這隻老鼠被粘鼠板牢牢粘住了。從外形來看，這隻老鼠體長約15公分，尾巴長20公分左右。

隨後，檢疫人員對客艙進行嚴密排查和消毒、除蟲處理，逐一排查了駕駛艙、餐車、洗手間、行李架、座位下等客貨艙死角，使用粉跡法監測機上鼠患情況，並對整個貨艙和客艙再次進行全面消毒、除蟲、除害等相應的檢疫處置措施。

據介紹，粉跡法就是通過給地面上撒白色粉末，查看這隻老鼠是否還有其他「同夥」的活動痕跡，不過從查看結果來看還沒有發現。

按《航空器上發現活鼠應急處置規程》，發現活鼠的航空器在檢疫合格前，將停止一切活動。目前，檢疫人員已對老鼠所在的機組下達了處理通知書，責令其停飛，直至檢疫結果出來。

(旺報)