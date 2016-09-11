消費911搞雙塔行銷 無腦商人挨轟關店

今年是911恐怖攻擊15週年。美國1家床墊行宣布「雙塔優惠促銷」，廣告片自以為幽默地推倒兩疊象徵紐約世貿中心雙塔的床墊。被罵到臭頭後，店東宣布將「無限期」關門。

還有商人推出所謂的911檔期大促銷！

美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，大部分人都很清楚，趁911大搞豬腦行銷花招，或是麻痹推文，這樣就是不行。不過有些商人就是不管這些。以下這則令人瞠目結舌的促銷不只思慮不週，擺明根本沒在用腦！

德州聖安東尼奧（San Antonio）的「奇蹟床墊」（Miracle Mattress）今年打廣告推出「雙塔優惠促銷活動」（Twin Towers sale），911是恐怖攻擊代名詞的事顯然被置諸腦後。

在廣告中，並排兩疊床墊代表當年遇襲的紐約世界貿易中心（World Trade Center）雙塔。女推銷員宣布所有床墊以「單人床墊售價」大清倉。接著，站在她身後兩名男子分別後傾、各自用身體壓倒1疊床墊。女推銷員裝腔作勢一副驚恐模樣，然後轉過頭對著鏡頭說：「我們永誌不忘。」

這則廣告馬上產生強烈後座力，即使「奇蹟床墊」店東柏納諾（Mike Bonanno）書面道歉，仍難平眾怒。

他寫道：「影片冒犯911死難者，很不得體，我明確表達誠摯歉意。用這種影片促銷連我都感到厭惡，出現在代表奇蹟床墊的社群媒體網站更令我氣憤。」

但道歉已無濟於事。柏納諾今天在公司臉書專頁宣布，「奇蹟床墊」將「無限期」關店。

無腦商店還不只1家。紐西蘭媒體「Newshub」報導，沃爾瑪公司（Walmart）美國佛州1家分店賣場出現堆積如山的成箱可口可樂（Coca-Cola）被排成代表紐約世貿中心雙塔的畫面，上方布條同樣寫著「我們永誌不忘」。照片上傳推特後，當然也被罵到臭頭。

報導引述沃爾瑪發言人柯勞森（Charles Crowson）說，可口可樂公司發明並執行這種展示促銷方式。

可口可樂發言人則說：「如此展示是為了向當地消防隊員致敬，並支持打火弟兄即將展開的1項活動。」

沃爾瑪的美國節日促銷擺設經常讓人額頭出現三條線。有分店獨立紀念日時曾在賣場用百威（Budweiser）啤酒箱排出戰艦，也曾在退伍軍人節用1箱箱飲料排成白頭鷹。（譯者：中央社何宏儒）1050911

(中央社)