婚後首次露面 福原愛任新宿一日署長

帶領日本桌球女子代表隊在里約奧運奪銅的選手福原愛，今天擔任東京警視廳新宿警署的「一日署長」。她乘坐敞篷車在JR新宿站附近巡視，呼籲人們防範交通事故。

根據共同社，穿著警察制服的福原愛乘坐敞篷車，手中拿著這次拿下的銅牌，用她獨有的可愛笑容向大家揮手致意，沿途聚集約1萬5000人。

「日刊體育」網站報導，里約奧運結束後，媒體披露福原愛與台灣桌球選手江宏傑完婚，這次活動也是她在登記結婚後首次露面，現場許多民眾送上了「恭賀新婚」的祝福。雖然福原愛手上並沒有戴著婚戒，但她還是以敬禮姿勢回應，臉上洋溢幸福的笑容。

福原愛之後還出席了在東京都政府大樓會場舉辦的交通安全宣傳活動，誦讀「為打造零事故的街區而努力」的宣言。她呼籲：「每個人都應懷著溫柔的心情為彼此著想，必須好好確認安全。」（譯者：中央社廖禹揚）1050911

(中央社)