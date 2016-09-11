月兒圓華語緣 外籍生走動式學華語慶中秋
中秋節到了，外籍人士慶中秋學華語！教育部與國立中山大學於今日合作舉辦「2016月兒圓‧華語緣」中秋節活動，約有百名外籍人士參加，藉由高雄的山、河、港特色，讓他們快樂地學習華語，共同體驗獨特的在地中秋節。
這項活動兼顧華語學習及文化體驗，吸引全國來自日本、韓國、越南、印度、印尼、法國、西班牙、美國、巴拿馬、加拿大、新加坡、馬來西亞、德國、斯洛伐克等14國約百名華語生及外籍人士報名參加。
教育部表示，本次活動以中秋節為主題，採走動式華語教學，上午搭車前往月世界地景公園的路途上，由中山大學專業的華語教師教授中秋節的來由、習俗及飲食等文化意涵，到了活動地點則透過介紹該地地形進行與「月」及「中秋節」有關字句學習。
下午則於高雄哈瑪星文化園區，以「做中學」與「學中做」的原則設計教學課程，首先安排哈瑪星文化的介紹，並以遊戲闖關方式，深度了解中秋曳石及剝柚子等民間習俗，近傍晚時則帶領全體外籍生搭乘郵輪遊歷高雄港瞭解臺灣的港口歷史，並進行「中秋節猜謎」及心得與成果發表，讓參與活動的外籍生在活動過程中享受學華語的樂趣及體驗臺灣所保有的文化傳統。
教育部表示，為了打造台灣成為學習華語文聖地的目標，105年已與各大學校院華語中心合作，結合重大節慶與當地文化辦理學華語慶元宵、瘋媽祖學華語、一「桐」學華語、「華」龍舟包端粽、水燈星願樂華語、慶豐年樂活用華語等活動，每場次皆吸引百名外籍生及華語生參加。
教育部表示，參加走動式華語教學的外籍人士，他們會自製的果影片，以網路傳送給全世界的親友，一起分享到台灣學華語的精彩與樂趣，已成功協助我國推動「學華語到台灣」的國際行銷。1
(中時)
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