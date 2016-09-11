兩岸5所交通大學將推學費互免學分互認

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據《新京報》報導，北京交通大學建校120周年大會10日舉行，海峽兩岸5所交通大學共同發布《交通大學北京宣言》，將推進學費互免，學分互認，並儘早實現各校教師間交流常態化。

交通大學是中國近代建校最早的高等院校之一，歷經風雲變遷，發展成為今天的北京、上海、西安、西南和台灣新竹5所大學。

在大會現場，海峽兩岸5所交通大學共同發布了《交通大學北京宣言》，5校將在拓寬學子交流通道、搭建學術合作平台、廣納全球校友資源、打造交大文化品牌等方面進行合作。具體包括推進學費互免，學分互認，並儘早實現各校教師之間交流常態化等措施。

(旺報)