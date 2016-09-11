S.H.E 15歲生日快樂！Hebe、Ella告白好有愛
台灣女子天團S.H.E今（11日）迎來出道15周年，期間推出的作品陪著許多歌迷一起成長，三人也從19歲少女蛻變成小女人。在今天特別的日子，Hebe、Ella分別在臉書寫下成軍15年的心情，一番深情告白也勾起眾多粉絲的回憶。
Hebe今凌晨先在臉書送上S.H.E 15歲生日的祝賀，「S.H.E 15周年，一個都不能少，一刻都不嫌少」，回顧這15年來的點點滴滴，很多事都都深刻在她心上，感性說「越是在乎珍愛的事，越是拙於表達」，便將心中想說的一切化成一句「能走到這裡，除了感動，還有滿滿的感謝啊！」不只謝公司、姊妹、爸媽、自己，當然還有心愛的歌迷們，最後則表示「要謝的人真的太多了那就謝天」。
而Ella稍早也在臉書憶及共同經歷的這15年，「我不敢期待這一天，因為過了就過完了，我害怕它一下子就結束了，所以我不敢期待。」想到今天將和一路陪伴的歌迷見面，暖心稱要記住每個細節、片刻，要把每位粉絲的臉用力記在她35歲的腦袋裡，「生日快樂，我的青春，我的燦爛年代。」
兩人如此感性告白，引來歌迷紛紛在底下貼出三姝舊照或以前的專輯、周邊，也向三人告白「謝謝S.H.E出現在我的青春裡」，勾起許多死忠粉絲的回憶。
(中時電子報)
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