江西一橋樑坍塌 3人失聯

江西省泰和縣泰和大橋老橋發生坍塌現場。（新華社）

據大陸央視新聞報導，11日上午9時17分，從江西省泰和縣消防大隊獲悉，11日上午泰和縣泰和大橋老橋發生坍塌，事故現場有施工車輛和人員被掩埋落入水中。至11日中午，已有5名傷患被救起送到醫院救治，還有3人失聯。事故原因正在調查之中。

據江西省泰和縣宣傳部消息，11日上午，泰和縣319國道泰和贛江公路大橋老橋在施工作業時發生坍塌，有施工車輛和人員被掩埋落入水中。

據消防初步勘察，這座老橋是在拆除中發生坍塌的，事故現場有2輛挖土機和1輛後八輪自卸車（俗稱翻斗車）被埋，車上工作人員掉落。

另據中國江西網消息，7月22日，319國道泰和大橋老橋拆除工程方案評審會在縣公路分局召開。業主、施工、評估、監理單位和海事、公安部門的相關負責人及專家出席會議。在當天的會議中，施工單位江西榮達爆破新技術開發有限公司的技術負責人，就泰和大橋危橋爆破拆除工程的設計與施工組織方案還曾進行了詳細彙報，與會人員認真聽取了彙報和審看了方案後，對爆破設計與施工組織方案總體滿意。同時，也提出了一些合理的建議和修改意見。

老橋拆除工程預計工期4個月，待老橋拆除後將在該址新建左幅橋樑，與現在建成通車的右幅橋樑形成雙向4車道的新泰和大橋。

(旺報)