蔡英文盼「國家團結，給下一代的人看見這一代的人有做事」

蔡英文總統由市長陳菊等人陪同，到意誠堂參拜。（李義攝）

蔡英文總統參拜後，對信眾及支持者發表談話。（李義攝）

蔡英文總統參拜後，與意誠堂信眾、支持者合影。（李義攝）

蔡英文總統11日上午到高雄市頒發旌忠狀給陸軍564旅戰車翻覆殉職士官兵後，高雄市長陳菊陪同轉往供奉關聖帝君的意誠堂參拜後，對信眾及支持者說，新政府團隊有磨合期，支持者及民意要一起幫忙，給下一代的人看見這一代的人有做事。

蔡英文表示，到意誠堂上香是菊姐交待一定要來，祈求國家能更好大家都平安，執政團隊也要愈做愈好。

她說，520迄今已三、四個月，知道人民的期待很高，要做好照顧人民，轉型正義及經濟都要做好，給下一代年輕人有好的機會。

她還說，知道大家對新政府有很多期待，但有很多事情要一件一件來，執政團隊才剛開始有磨合期，希望團隊、支持者及民意能一起幫忙，把國家團結起來。

蔡英文說，國家有很多問題要處理，所以給我當選執政，希望大家繼續支持，把國家做好，給下一代的人看見這一代的人有做事，中央與地方是一個團隊，政府與人民也是一個團隊，大家要一起打拚。

(中時)