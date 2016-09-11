涉性侵女看護辯喝醉不記得 檢方聲押雇主

台中印尼女看護疑遭謝姓男雇主(中)性侵案，警方凌晨將他拘捕到案，移送台中地檢署交由檢方複訊。（張妍溱翻攝）

台中市涉嫌性侵印尼籍女看護工的謝姓雇主今天凌晨被逮，上午移送台中地檢署接受檢察官複訊。據了解，謝嫌坦承對女看護工非禮，卻辯稱「喝醉酒，不記得了」，檢察官認定其有逃亡之虞及反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押。

(中時)