MLB》洋基菜鳥桑契士 敬遠球差點擊成全壘打
甫升上大聯盟表現一鳴驚人的洋基菜鳥捕手桑契士，11日迎戰光芒擊出本季第13轟，第8局還將投手的敬遠球擊出深遠高飛犧牲打，差點飛出全壘打牆成為單場第2轟，替球隊再添1分打點，終場洋基5比1豪取7連勝。
大聯盟出賽僅33場，23歲桑契士至今就累計13轟，長程炮火能力令其他球隊不得不防，他先在6局下轟出陽春炮，為球隊取得3比0領先。
8局下無人出局洋基攻佔二三壘，救援投手羅密歐面對桑契士刻意投開，以敬遠球意圖保送，未料桑契士仍一棒將球擊成中外野全壘打牆前一步的深遠飛球，差點單場雙響炮，為洋基再添1分打點，令休息室的隊友驚呼連連。
「桑契士做得很好，隨時做好揮擊準備」，吉拉迪說，「一但投手刻意投開，那有可能是你生涯中見過最軟弱的球。」自從桑契士8月10日面對紅襪敲生涯首轟，洋基打出20勝9負驚人戰績，持續力拼美聯外卡一席之地。
日籍強投田中將大也以7.1局，僅失1分被敲5安的優質先發，拿下本季第13勝，「球隊有了不少年輕球員，他們為球隊帶來不少正面能量，我想這是球隊能連勝的很大因素。」
(中時電子報)
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