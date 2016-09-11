陸企全球併購創新高 恐現巨額帳面損失
中國大陸企業對海外企業的併購熱潮持續。外媒報導，今年1至8月陸企全球收購總額高達1433億美元，超過2015年全年總額，並創歷史新高。
不過，大陸企業在海外「狂購豪買」也引發了當地國的不滿。海外商界人士認為，陸企海外收購金額過高，遲早會發生巨額帳面損失。
國際投資論壇8日在福建省廈門市舉辦，綜合法國國際廣播電台（RFI）及日本共同社報導，大陸大型民營企業復星集團董事長郭廣昌說，要在世界範圍內投資，集結各地的智慧，提高創造力和競爭力。
復星集團旗下企業2015年11月宣布收購北海道星野TOMAMU度假村。郭廣昌表示，陸企的全球化布局才剛剛開始，未來仍將增加海外投資。
報導指出，對於大陸企業「爆買」，海外的警惕和不滿逐漸加深，陸企的收購攻勢在各地也引起摩擦。
大陸家電巨頭美的集團6月收購東芝白色家電部門，對德國大型工業機器人企業庫卡（KUKA）也提出了收購要約。雖然收購案最終成立，但德國政商界不少人憂心技術外流。
北京的歐盟（EU）商會主席伍德克（Jorg Wuttke）1日在記者會上語氣強硬地批評，「在中國企業一個接一個收購歐洲企業的同時，歐洲企業在中國的投資卻仍受到嚴格限制。這完全不公平。」
他強調，在國有企業影響力較大的中國大陸，外國企業在很多領域難以打入當地市場。
據湯森路透統計，今年1至8月大陸企業海外併購達571件，收購總額已比2015年全年總額1116億美元多出近3成。1050911
(中央社)
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