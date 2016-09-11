很療癒的台東天空 高積雲不是颱風雲

連續幾天陰雨天氣，台東今上午艷陽高照，天空出現美麗的「棉花雲」，氣象局預報中心主任鄭明典說，這是波狀高積雲，很療癒。

今天上午，8時左右，從台東市往南天空望去，天空上一塊塊雲朵，有的規律、對稱的排列，有的像放射狀撒落，就像漂浮的棉花，民眾將美景放在臉書上，讓西部的朋友相當羨慕「好想去住台東喔」。

除了高積雲外，台東市區和其他地方也出現許多夢幻般的積雲。

鄭明典分享了簡小姐的照片，鄭明典說，今天台東的天空，波狀高積雲，一種開闊、壯觀、又有對稱美的雲屬，很療癒的天空。

不過，也有民眾擔心是颱風前的寧靜，擔心這是「颱風雲」。

中央氣象局台東氣象站表示，高積雲和颱風沒關係，反而是代表天氣比較穩定，今天會是豔陽高照的好天氣。1050911

(中央社)