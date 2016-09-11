很療癒的台東天空 高積雲不是颱風雲
連續幾天陰雨天氣，台東今上午艷陽高照，天空出現美麗的「棉花雲」，氣象局預報中心主任鄭明典說，這是波狀高積雲，很療癒。
今天上午，8時左右，從台東市往南天空望去，天空上一塊塊雲朵，有的規律、對稱的排列，有的像放射狀撒落，就像漂浮的棉花，民眾將美景放在臉書上，讓西部的朋友相當羨慕「好想去住台東喔」。
除了高積雲外，台東市區和其他地方也出現許多夢幻般的積雲。
鄭明典分享了簡小姐的照片，鄭明典說，今天台東的天空，波狀高積雲，一種開闊、壯觀、又有對稱美的雲屬，很療癒的天空。
不過，也有民眾擔心是颱風前的寧靜，擔心這是「颱風雲」。
中央氣象局台東氣象站表示，高積雲和颱風沒關係，反而是代表天氣比較穩定，今天會是豔陽高照的好天氣。1050911
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。