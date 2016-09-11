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MLB今（11）日戰果

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田中將大
田中將大助洋基擊敗光芒，本季第13勝到手。（美聯社）

美國聯盟

多倫多藍鳥 3:2 波士頓紅襪

西雅圖水手 14:3 奧克蘭運動家

紐約洋基 5:1 坦帕灣光芒

巴爾的摩金鶯 11:3 底特律老虎

明尼蘇達雙城 2:1(12局) 克里夫蘭印地安人

堪薩斯皇家 6:5 芝加哥白襪

德州遊騎兵 8:5 洛杉磯天使

國家聯盟

辛辛納提紅人 8:7 匹茲堡海盜

華盛頓國民 3:0 費城費城人

洛杉磯道奇 5:0 邁阿密馬林魚

亞特蘭大勇士 4:3(10局) 紐約大都會

聖路易紅雀 5:1 密爾瓦基釀酒人

舊金山巨人 11:3 亞歷桑納響尾蛇

聖地牙哥教士 6:3 科羅拉多洛磯

跨聯盟

休士頓太空人 2:1 芝加哥小熊

(中時電子報)

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關鍵字：美國聯盟國家聯盟戰果
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