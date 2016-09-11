中俄南海軍演 12日廣東湛江外海登場

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中共海軍發言人梁陽表示，根據年度計畫，中俄兩國海軍12日起將在廣東省湛江以東海空域舉行代號「海上聯合－2016」的聯合軍事演習，為期8天，共軍以南海艦隊兵力為主參加。

中國大陸國防部官網今天公布這項聯合軍演詳情。演習總導演分別由中國大陸海軍副司令員王海和俄羅斯海軍副司令費多堅科夫（Aleksandr Fedotenkov）擔任；演習指揮員由中共南海艦隊副司令員俞滿江擔任。

梁陽說，中俄參演兵力包括水面艦艇、潛艇、固定翼飛機、艦載直升機、海軍陸戰隊及兩棲裝甲裝備，雙方將主要圍繞聯合防空、聯合反潛、聯合海空尋殲、聯合立體奪控島礁、聯合搜救、聯合登臨檢查等科目展開演練。

他指出，與歷次中俄聯合軍演相比，這次演習深化並拓展組織模式、演練內容、導調指揮等方面，特別是突出了實戰化、資訊化、規範化。

梁陽表示，「海上聯合」系列演習是中俄雙邊架構內規模最大的海上演習，自2012年舉行首次艦隊演習以來，每年舉行一次。

2012年的演習在青島附近的黃海海空域舉行，2013年在海參崴附近的日本海海空域舉行，2014年在長江口以東的東海海空域舉行。2015年演習分為兩階段，第1階段在地中海，第2階段在海參崴附近的日本海海空域舉行。

中共海軍先前分別以北海、東海艦隊兵力為主參加「海上聯合」系列演習，今年則以南海艦隊兵力為主參加演習。

在南海局勢緊繃的背景下，這場中俄軍演還沒登場就引發關注。大陸國防部發言人楊宇軍7月在例行記者會表示，這次中俄聯合軍演是「例行性演習」，「演習不針對第三方」。1050911

(中央社)