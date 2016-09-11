復興巴陵　7登山客遭蜂群螫傷

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桃園市復興區巴陵山區，今天傳出登山客遭蜂群螫傷意外，警消前往搶救，共有7位民眾遭蜂螫傷，送華陵醫療站救治，所幸生命跡象穩定。

今天上午10時20分，在復興區台7線59公里，民眾來電報案指出，有登山客遭蜂群螫傷，請求救護車協助。

消防局第四大隊巴陵分隊出動6名消防人員前往搶救，隨後在現場發現登山客，有7位民眾遭蜂螫傷，由巴陵91及巴陵92送往華陵醫療站。

其中，6人有2至3處蜂螫傷，意識清楚、生命徵象穩定，另一李姓女子（50歲），約10處蜂螫傷，肢體無力、左眼腫脹，意識清楚、生命徵象穩定，7人最後都沒轉送醫院。1050911

(中央社)