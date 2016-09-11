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首屆三峽蜜香紅茶評鑑特等獎茶葉 12萬元一斤高價拍出

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首屆三峽蜜香紅茶評鑑特等獎茶葉12萬元一斤高價拍出
新北市長朱立倫上午頒贈匾額給首屆新北市蜜香紅茶特等獎得主徐俊民。（陳俊雄攝）

新北市農業局與三峽區農會為推廣三峽農特產品，今在三峽長福橋及祖師廟舉辦「2016三峽農特產品聯合行銷推廣展售會」，現場除了展售各式優質的三峽在地農特產品外，並以一斤12萬元高價拍賣今年首屆新北蜜香紅茶評鑑比賽的特等獎茶葉，再次證明三峽好茶的無限魅力!

新北市長朱立倫表示，三峽氣候與山坡地形適合茶樹栽培，在地特有的「青心柑仔」茶樹完全不噴灑農藥，並配合季節於春、冬季生產綠茶，夏天製作紅茶，而不用藥的栽培方式，讓小綠葉蟬叮咬嫩葉，並代謝生成特殊成分，所製作的紅茶帶有淡淡自然果香及蜜香，因而贏得「蜜香紅茶」的美名，今年更首度舉辦第一屆新北蜜香紅茶評鑑比賽，要將蜜香紅茶的名號，打響到海內外。

今年評鑑，蜜香紅茶由有木里茶農徐俊民勇奪特等獎，朱立倫也特別在現場舉辦特等蜜香紅茶搶標，最後以一斤12萬元高價標出。

三峽農會總幹事陳宏文表示，三峽蜜香紅茶品質水準沒話說，連鎖咖啡店星巴克使用的綠茶、紅茶，全都是三峽地區生產的好茶，希望民眾多品嘗三峽的茶葉。

特等獎得主徐俊民說，蜜香紅茶完全有機栽培，「用肥料茶葉長得漂亮但蟲就不吃了」也就無法製作蜜香紅茶，他也自豪地說，家族製做蜜香紅茶有成，姊夫、弟弟也曾奪得特等獎，但要做出特等茶真的要講究工夫，「同樣材料，做出的茶葉成品味道就是會不一樣」。

徐俊民說，做茶辛苦，所以他兒子寧願從軍擔任職業軍人也不想繼承製茶家業，加上土地都是農林公司所有，農民只能租用耕作，希望政府能解決農地問題。

(中時)

關鍵字：紅茶三峽茶葉特等獎農特產
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