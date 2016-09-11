首屆三峽蜜香紅茶評鑑特等獎茶葉 12萬元一斤高價拍出
新北市農業局與三峽區農會為推廣三峽農特產品，今在三峽長福橋及祖師廟舉辦「2016三峽農特產品聯合行銷推廣展售會」，現場除了展售各式優質的三峽在地農特產品外，並以一斤12萬元高價拍賣今年首屆新北蜜香紅茶評鑑比賽的特等獎茶葉，再次證明三峽好茶的無限魅力!
新北市長朱立倫表示，三峽氣候與山坡地形適合茶樹栽培，在地特有的「青心柑仔」茶樹完全不噴灑農藥，並配合季節於春、冬季生產綠茶，夏天製作紅茶，而不用藥的栽培方式，讓小綠葉蟬叮咬嫩葉，並代謝生成特殊成分，所製作的紅茶帶有淡淡自然果香及蜜香，因而贏得「蜜香紅茶」的美名，今年更首度舉辦第一屆新北蜜香紅茶評鑑比賽，要將蜜香紅茶的名號，打響到海內外。
今年評鑑，蜜香紅茶由有木里茶農徐俊民勇奪特等獎，朱立倫也特別在現場舉辦特等蜜香紅茶搶標，最後以一斤12萬元高價標出。
三峽農會總幹事陳宏文表示，三峽蜜香紅茶品質水準沒話說，連鎖咖啡店星巴克使用的綠茶、紅茶，全都是三峽地區生產的好茶，希望民眾多品嘗三峽的茶葉。
特等獎得主徐俊民說，蜜香紅茶完全有機栽培，「用肥料茶葉長得漂亮但蟲就不吃了」也就無法製作蜜香紅茶，他也自豪地說，家族製做蜜香紅茶有成，姊夫、弟弟也曾奪得特等獎，但要做出特等茶真的要講究工夫，「同樣材料，做出的茶葉成品味道就是會不一樣」。
徐俊民說，做茶辛苦，所以他兒子寧願從軍擔任職業軍人也不想繼承製茶家業，加上土地都是農林公司所有，農民只能租用耕作，希望政府能解決農地問題。
(中時)
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