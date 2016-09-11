尋根 高市受理西拉雅平埔族註記

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高市府受理西拉雅族正名運動，延續記錄西拉雅族人於日據時期原住民身分事實，也自102起受理「熟」註記，統計至8月底，受理473件，其中杉林區「熟」男及「熟」女最踴躍。

高雄市自102年10月起和台南市、屏東縣政府共同推動日據時期戶籍種族欄「熟」註記，至今年8月底共受理473件，其中杉林區「熟」男及「熟」女最為踴躍，共129件居冠，其次為內門區107件。

民政局指出，日治時期的戶籍資料種族欄上，原住民的註記有「生」、「熟」之分；法定原住民族註記為「生」，平埔族則註記為「熟」，也就是「平地原住民」。

市府說，縣市合併前普查，平埔族人數約1萬4099人，以六龜區最多，平埔族人3853人，分布區域緊鄰著台南市及屏東縣。

為喚起原住民對文化及族群間的認同，平埔正名運動陸續開始，高雄市同意將本人或其直系血親尊親屬日據時期種族欄記載「熟」身分事實，補填於現戶戶籍資料個人記事欄內。

市府指出，目前平埔族雖未獲政府同意以原住民身分註記，但熟註記喚起西拉雅民眾尋根意願，找回自己與祖先的連結，不少平埔族人受到鼓舞，很踴躍的向戶政機關提出註記申請，為自己和生長的血統及文化一脈相承。1050911

(中央社)