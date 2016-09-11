雇主性侵印尼女看護 遭檢方聲押
台中市印尼籍女看護遭謝姓雇主性侵，台中市警方今天凌晨2時在大里區東昇路閒晃的謝男，訊後移送台中地檢署偵辦，檢方以有逃亡之虞聲請法院羈押。
台中市發生印尼籍女看護於今年7月間疑遭雇主性侵事件，根據台中市勞工局表示，這名印尼籍女看護去年12月20日初次入境來台，由謝姓雇主（47年次）合法聘僱，在太平區住處負責照顧謝男家中90多歲行動不便的老父，勞工局曾於今年1月21日前往進行生活訪視，情形正常。
女看護以手機拍下遭謝男性侵過程，影片被印尼媒體披露，謝姓雇主發現事跡敗露後即離家行蹤不明，台中市警察局太平分局於9日下午6時12分接獲報案，全力展開追緝，今天凌晨2時在大里區東昇路河堤附近發現謝男，隨即將謝男帶回偵訊。
警方表示，謝男坦承性侵女看護，而其同住家人則說不知道謝男的行為，經偵訊後，全案移送台中地檢署偵辦。
檢方指出，謝男經經承辦檢察官訊問後，以有逃亡之虞及反覆實施犯罪之虞，聲請法院羈押。1050911
(中央社)
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