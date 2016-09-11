美韓十月海上軍演 美航母雷根號將參與

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《韓聯社》報導稱，據韓國軍方11日消息，美國「羅納德·雷根」號核動力航空母艦（CVN-76），將參加韓美兩軍下月10-15日在韓國西部和南部海域舉行的海上聯合演習。

據悉，在黃海和濟州以南海域進行的航母攻擊群演習將集中演練在非常時刻精確打擊包括朝鮮最高指揮部在內的核心設施，對不斷挑釁的朝鮮釋放強烈的警告信號。

報導指出，尼米茲級核航母雷根號艦長333米，排水量10.2萬噸，甲板面積1800平方米，相當於3個足球場大，可容納80多架飛機。因能夠快速投送足以匹敵尋常小國全部空軍力量的空戰力量，雷根號有「會走的軍事基地」之稱。

報導表示，雷根號的艦載機有F/A-18超級大黃蜂戰鬥機、EA-6B電子戰飛機、E-2C預警機等，裝備4部借助反應堆高壓蒸汽推動飛機起飛的彈射器。

(旺報)