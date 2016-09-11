敘利亞衝突不斷 停火協議達成後再現空襲
敘利亞衝突不斷，在美國和俄羅斯宣佈達成敘利亞停戰協議計劃數小時後，有報導指敘利亞境內由反叛勢力控制的地區發生空襲，造成至少82人死亡。
據英國廣播公司(BBC)報導，反對派表示，9月10日，伊德利卜一處果菜市場被空襲，造成90人受傷，以及至少37人死亡。阿勒頗則有至少45人死亡。
美俄兩國商議的十日停戰協議是由美國國務卿凱瑞和俄羅斯外交部長拉夫羅夫在日內瓦會談後達成。預計在9月12日生效，協議中還包括對「伊斯蘭國(IS)」組織以及和「基地」組織有關聯的「勝利陣線」武裝分子作戰。
報導稱，土耳其和歐盟支持這項計劃，但表示未來還需要更多行動。停戰協議將在週一日落後，也就是穆斯林重要節日「宰牲節」時生效。歐盟外交政策負責人費代麗卡·莫蓋里尼認為提供援助需要經過「政治過渡期」，但土耳其認為援助行動需要立即執行。
敘利亞反對派發言人則表示，停戰計劃確實帶來一些希望，但實行方面還需等更多細項出爐。
報導稱，雖然美俄促成停火協議，帶來微弱的希望之光，但敘利亞衝突是由一層又一層地區和國際的衝突交織，使得衝突難以平息，更難以終止。
(中時)
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