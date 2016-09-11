決賽輪遇亂流 盧曉晴日LPGA賽衛冕失利
帶著並列領先進入日本LPGA錦標賽決賽輪的台灣「高球1姊」盧曉晴，11日在惡劣天氣中遇亂流，交出本季最差成績77桿(+5)，衛冕失利，以總桿292桿(+4)並列第6作收。
這場日巡年度4大賽之一的賽事，四天來受到風勢影響，無人總桿低於標準桿，而在決賽輪揮出69桿(-3)的日本女將鈴木愛，以總桿289桿(+1)贏得落後5桿逆轉勝。
台灣另2位女將姚宣榆決賽輪打出74桿(+2)，以296桿(+8)獲得並列第14，蔡佩穎打出82桿(+10)，以312桿(+24)並列第63作收。
(中時電子報)
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