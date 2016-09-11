台灣虎航今徵選空服組員 男性報考人數增
今年度台灣虎航首次招募儲備空服組員，且僅鎖定具有韓、日語言會話能力的人才。本次招募共吸引了超過1,100名的考生投遞履歷，經初步書面資料篩選後，約有800名符合資格者可參與初試甄選，複試將於本(9)月24日及25日進行。
為選出性格和台灣虎航「真誠、熱情、溫暖」的品牌服務特質相呼應的儲備空服組員，考生們於今(11)日的初試徵選中，皆需經過外語口試及團體面試，以初步了解考生們的語言能力，並藉由團體面試了解考生的抗壓性及臨場反應。於初試表現優異者，將有機會進入複試階段，屆時將著重於個人特質、團隊合作精神等評分指標，而被錄取的考生，皆需具備韓語或是日語的第二外語會話能力，好為台灣虎航未來的航線拓展作準備。
本次初試徵選中，也發現不少男性考生的身影，顯示出客艙組員的求職性別結構正在改變。台灣虎航目前線上客艙組員男、女性別比例約1:2，較其它航空公司錄用更多的男性客艙組員，也同時突顯出台灣虎航自成立以來便給人耳目一新活潑且陽光的正面企業形象。獲得錄取的儲備空服組員，將成為台灣虎航的第十批空服員，經過一個半月的嚴密訓練課程後，即有機會穿上台灣虎航的制服，最快可於2017年上線服務，成為虎寶虎妞翱翔天際。
(工商)
關鍵字：空服
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