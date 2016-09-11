謹慎或外向？研究：從大頭貼洩露人的性格類型

研究指出，從大頭貼可以看出每個人的性格類型。(圖/達志影像 shutterstock)

你通常花多少時間換大頭貼？是快速的從群體照中裁剪出自己的照片，或是仔細挑選、深究背景，只為挑出讓社群朋友都按讚的照片？研究指出，從大頭貼的內容、構圖和拍攝手法中，可以看出每個人的性格類型。

賓州大學團隊蒐集、分析了6萬6千張推特使用者的大頭貼，並針對其中434位使用者進行心理調查。研究結果指出，從大頭貼的內容、構圖、照片品質和拍攝方法等，可歸納出5種性格類型，分別為開放、神經質、謹慎、和善和外向型。

1.開放型(Open to experiences)

開放型的人喜歡用新鮮、刺激的方式拍照，且樂於擺出古怪愚蠢的姿勢拍照。

他們通常喜歡和其他物品一起入鏡，如吉他、滑雪板或是盆栽，而且很會拍照。

儘管樂於利用大頭貼炫耀拍照技巧，然而通常開放型的人喜歡用較平淡、黑白的照片。

2.神經質型(Neurotic)

神經質型的人較不容易控制自己的負面情緒，因此，他們通常傾向用其他東西當大頭貼，如貓、建築物或寵物等，若選擇用自己的照片當大頭貼，照片則通常看起枯燥乏味、沒有特色。

3.謹慎型(Conscientious)

守紀律、預先規劃的人通常為謹慎型，而這些特點會反映在大頭貼上，如完美構圖、頭髮整齊以及正面情緒等。

謹慎型的人喜歡選用超齡的照片，或試圖戴眼鏡希望看起來能更成熟。

4.和善型(Agreeable)

和善型的人待人親切、個性開朗且臉上總掛著笑容。

5個類型中，和善型的人最可能選用色彩豐富的照片，且拍照時通常有特定主題表情，或是燦爛大笑，然而拍出來的照片品質和構圖通常較差。

5.外向型(Extrovert)

這類型的人照片也相當生動，但品質通常是5種類型中最差的，外向型的人選擇照片時，較不在意色彩、光線、對比等美學上的細節。

他們喜歡和年輕人一起拍照，且利用一些技巧讓照片看起來比實際上年輕。

(中時電子報)