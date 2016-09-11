北韓核試後 中韓官員首次溝通
韓媒報導，據韓國外交部10日消息，朝核問題六方會談韓方團長、韓國外交部韓半島和平交涉本部長金烘均，在當天與中方團長、大陸政府朝鮮半島事務特別代表武大偉通電話，就朝鮮第五次核試驗商討應對方案；這是朝鮮核試後，首爾與北京外交高層首次進行溝通。
《韓聯社》11日稱，金烘均表示，在朝鮮盲目挑釁的嚴峻形勢下，安理會額外採取強力制裁等應對方案須迅速出台。對此，武大偉表示，中方通過外交部聲明表明堅決反對朝鮮核試的立場，中國不會承認朝鮮擁核國地位，也不會默許朝鮮擁核。武大偉還說，中國堅持韓半島無核化、維護韓半島和平穩定的立場。
另韓國外交部表示，雙方還商定繼續就朝核問題進行戰略溝通與合作，加強朝核六方會談韓中團長之間的交流。
(旺報)
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