馬德里爆街頭示威 數千人促禁止鬥牛

數千西班牙人今天聚集馬德里要求禁止鬥牛，壯大動物維權運動的聲勢。這樣的運動已促使部分地方政府對這項長達數百年的傳統展開取締。

路透社報導，鬥牛在西班牙仍然普遍，做法也被忠誠保留依循。一些年度鬥牛活動，像聖佛明節（San Fermin）在擁擠北部城巿班普羅納（Pamplona）街道奔牛的傳統，仍然吸引大批觀光客。

但是抵制鬥牛和其他獵獸活動的勢力也持續壯大。觀眾觀賞拿紅色斗篷、持劍的盛裝鬥牛士跟狂牛近距離遭遇那種鬥牛賽，數目逐年遞減。當然這跟長期經濟危機也不無關係。

42歲擔任行政助理的羅赫（Mari Paz Rojo）跟數千示威群眾一塊走上首都大街。她說：「有人只為自己開心就犧牲其他生命，這令人難過。明明可以用其他方式打發時間。我們不希望西班牙人被貼上鬥牛的標籤，這不是我國節慶。」

動物維權政黨「反對虐待動物黨」（PACMA）指出，今天的集會是歷來最大型反鬥牛抗議活動。

調查顯示，近年來西班牙民眾對鬥牛活動的支持日減。巿調組織易普索莫里（Ipsos Mori）1月起為動物福利組織世界動物保護協會（World Animal Protection）所作民調結果顯示，僅19%西班牙成人支持鬥牛，高達58%反對。

法新社和「英國廣播公司」（BBC）報導，馬德里抗議人士手持標語寫著「鬥牛，殘酷派」、「鬥牛，國恥」。

PACMA發言人強調，「該是終結鬥牛及其他血腥表演的時候了」。

39歲的波索（Chelo Martin Pozo）專程從塞維雅（Seville）到馬德里參加集會。她說：「牛也有感覺，而牠們在受苦。鬥牛是國恥，如果說這種事可代表我，那我寧願不當西班牙人。」（譯者：中央社何宏儒）1050911

(中央社)