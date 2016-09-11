安坑綠寶石 抓寶認識新店生態文史

新北市立圖書館新店文史館，結合最夯的手機寶可夢遊戲，邀大家一起走訪新店文史館、二叭子植物園區、烏來林業生活館、與碧潭吊橋，抓寶同時認識新店的生態人文之美。

新店文史館今天展出「2016攝影眼在二叭子與烏來」攝影特展，除展出有「安坑綠寶石」美譽的二叭子植物園，與「雲來之瀧」之稱的烏來生態與人文影像，同時還有寶可夢玩家憑寶換好禮活動。

市立圖書館表示，11日只要於新店文史館、二叭子植物園區、烏來林業生活館、與碧潭吊橋，任一處捕捉寶可夢，拍照出示給文史館工作人員，即可免費兌換精美好禮，希望大家玩「寶可夢」遊戲的同時，也能親近新店的在地生態人文。 新北市立圖書館表示，新店地區蘊藏有豐富多元的生態與文史資源，為了讓更多人能發現新店安坑與烏來綠寶石的美好景象，認識在地的文化生態風貌，新店文史館特別與烏來林業生活館、二叭子植物園、新店區公所、與市議員陳儀君服務處，合作舉辦「2016攝影眼在二叭子與烏來」生態與台車文化攝影徵件活動。

活動邀大家一起用影像觀察紀錄二叭子與烏來的自然生態、台車文化之美，共吸引近百件作品參賽，最後選出首獎1件、優選1件、佳作3件，入選10件、以及7件志工特別獎，入選攝影作品於新店文史館展出至10月底止。 位於新店馬公友誼公園內的新店文史館，記錄並保存新店地區的人文與自然文化特色，除陳列早期常民生活用品等歷史文物，每年並推出主題特展，讓民眾能更認識新店的文物和歷史。

新店分館主任曾治源表示，由於現在很多年輕人對新店文史館不熟悉，此次攝影特展特別結合時下最夯的「寶可夢」遊戲，希望能讓大家在抓寶的同時認識新店文史館與自然生態景觀，領略新店自然生態人文之美。

相關活動資訊，可以至新北市立圖書館網站查詢，網址(http://www.library.ntpc.gov.tw/。1050911

(中央社)