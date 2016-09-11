陳副總統：新政府持續努力保障移工人權

副總統陳建仁今天上午參加一場彌撒活動時感謝並肯定移工朋友對促進台灣經濟發展的傑出貢獻，他說，新政府會持續為保障移工人權、改善工作環境而努力。

陳副總統今天上午前往桃園中壢耶穌聖心堂參加「天主教新竹教區希望職工中心30週年彌撒」，會後總統府發布新聞稿指出，陳副總統期盼該中心持續為保障移工權益而努力。

陳副總統以英語致詞，他說，與會者大多是菲律賓教友，也有印尼、泰國及越南教友，同時也有來自中壢、桃園地區大學的外籍學生。

副總統認為，外國人士來台灣，使台灣更為國際化；他自己曾在臉書發文：「台灣是個多元文化的社會，各種族群、各種信仰的人們匯聚在這塊土地上，這是臺灣很可貴的地方；不論是什麼信仰，每個宗教信仰的核心價值都是愛、和平與慈悲，所以我相信，我們每一個人都可以成為愛的播種者。」

陳副總統說，他也曾經在陌生遙遠的地方讀書與工作，所以瞭解離鄉背井生活是極大的挑戰，好在移工朋友們可以彼此為伴、互相友愛；此外，「希望職工中心」自1986年成立以來，長期捍衛並爭取本地勞工與移工的權益，提供勞工朋友們更多的保障。

陳副總統對移工朋友促進台灣經濟發展的傑出貢獻表達由衷肯定與感謝之意，並強調，新政府會持續為保障移工人權、改善工作環境而努力。

陳副總統並分享他9月初前往教廷參加德勒莎修女封聖典禮的感想，談及晉見教宗方濟各的情形，陳副總統說，教宗相當謙卑與熱情，當他代表台灣人民及天主教教友向教宗致敬時，教宗更親切回應，「我會為臺灣人民祈禱，也請您們為我祈禱」。1050911

(中央社)